Saptgrahi Yog 2025 Effects: ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 10, 2025, 12:36 PM IST
150 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಣದ ಮಳೆ, ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು!

Saptgrahi Yog 2025 Effects: ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 

ಪಂಚಗ್ರಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳು ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ- ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ- ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ  ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ- ಸಪ್ತಗ್ರಾಹಿಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಹಾ ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ: ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ

