  • ಇಂದು ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ... ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು

ಇಂದು ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ... ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು

Sarvartha Siddhi Yoga: ಇಂದು ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 30, 2025, 08:10 AM IST
    • ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ, ರವಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
    • ಗುರುವು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ
    • ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ

ಇಂದು ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ... ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು

Sarvartha Siddhi Yoga is in Uttara Phalguni Nakshatra: ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 30, ಭಾನುವಾರ. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ, ರವಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತಿಥಿಯು ಮಾರ್ಗಶಿರದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹತ್ತನೇ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೇವತೆ ಸೂರ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಗುರುವು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ನವಮ ಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಶುಭ ಮತ್ತು ವಿಷಯೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಭಾನುವಾರ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಇಂದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಶುಭ ಅಂಶವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

