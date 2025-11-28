ನಾಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ರವಿ ಯೋಗ : ಶನಿ ದೆಸೆ ಇರುವ ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಪ್ರಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:48 PM IST
  • ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿ ಯೋಗವು ಈ ಶನಿವಾರದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
  • ರವಿ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ.
  • ಶನಿದೆಸೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ (ವೃಷಭ ರಾಶಿ) ನವಮಿ ತಿಥಿಯು ನವೆಂಬರ್ 29, 2025 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿ ಯೋಗವು ಈ ಶನಿವಾರದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ. ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ, ಆರನೇ, ಒಂಬತ್ತನೇ, ಹತ್ತನೇ ಅಥವಾ ಹದಿಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರವಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಪ್ರಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. 

ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ : 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರವಿ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು, ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ  "ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ" ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.  

ಸಾಡೇ ಸಾತಿ-ಧೈಯ್ಯಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ :  
ಮೇಷ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಧೈಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶನಿವಾರದಂದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಶನಿವಾರದಂದು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಶನಿ ದೆಸೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವರು  ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ನಂತರ  ಅವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 

ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿವಾರದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಏಳು ಶನಿವಾರಗಳ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಶನಿದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಉಪವಾಸ ವೃತಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು  ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ.  

ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ?: 
ಶನಿದೇವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ದೇವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಶನಿದೇವನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶನಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಹಾಬೇಕು. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶನಿದೇವರ  ಮೂರ್ತಿಯ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಶನಿ ದೇವರ ನೆರ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು. 

ಶನಿದೇವರು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಂಬಿಕೆ : ಶನಿದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅಥವಾ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಶನಿದೇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

