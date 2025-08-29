English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ: ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ!!

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ದಿಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾದ ಶನಿಯು ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 29, 2025, 01:37 PM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಶನಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ
  • ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು
  • ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು

Vastu tips for home

: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಶನಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ 

* ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

* ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವು ಪದೇ ಪದೇ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!!

* ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

* ಈ ದಿನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಕೋಣೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರ ನಡುವೆ ಬೇರ್ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಡಿ. 

* ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶನಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. 

* ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ನಾನಗೃಹವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯು ಮನೆಯ ಜನರ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.  

ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ದೋಷ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪರಿಹಾರಗಳು 

* ಜಲಪಾತಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ನದಿಗಳು ಮುಂತಾದ ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕೋಣೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

* ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವರುಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 

* ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಇಡಬಹುದು. ಭಾರವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಇಡಲು ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

* ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ..

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

