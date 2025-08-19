English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ನೀವು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ

Shani Amavasya 2025: ಶನಿವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ತಿಥಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 19, 2025, 12:49 PM IST
  • ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭಕರ
  • ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು
  • ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನದಂದು ಉಪ್ಪು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್
camera icon6
Budh Gochar
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 51000.. ಡಿಎ ಶೇ. 62 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ
camera icon7
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 51000.. ಡಿಎ ಶೇ. 62 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ
ಕಪ್ಪುದಾರ ಕಟ್ಟುವುದು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಶುಭ... ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರಂತೂ ತಪ್ಪದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ!
camera icon6
Black Thread
ಕಪ್ಪುದಾರ ಕಟ್ಟುವುದು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಶುಭ... ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರಂತೂ ತಪ್ಪದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ!
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ!!
camera icon5
SURYA GOCHAR
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ!!
ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ನೀವು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ

Shani Amavasya 2025: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ-ತರ್ಪಣ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಬರುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶನಿವಾರವನ್ನು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶನಿ ದೇವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಶುಭ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕಾಲ ಶುರು, ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ

ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?

* ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
* ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಶನಿದೇವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
* ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನದಂದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಣದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
* ಈ ದಿನ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
* ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿದೇವ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author
Shani Amavasya 2025Shani DevMistakes on Shani amavasyaShani AmavasyaShani amavasya 2025 date

Trending News