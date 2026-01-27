ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು!!

Shani Gochar 2027: ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನ ಶನಿಯ ನೀಚ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ತನ್ನ ನೀಚ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಶನಿಯು ತನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ 2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ
ಜೂನ್ 3, 2027ರಂದು ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯಾ ಪ್ರಾರಂಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಧೈಯಾ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮೀನ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಶನಿಯ ಕೋಪವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಶನಿವಾರದಂದು ಕರಿಬೇವು, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕಂಬಳಿ, ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೆರಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)