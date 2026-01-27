English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು!!

ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ದುರ್ಬಲ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಡೇ ಸಾತಿ & ಧೈಯಾ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 27, 2026, 03:58 PM IST
  • ಜೂನ್ 3, 2027ರಂದು ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ
  • ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ
  • ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ

ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು!!

Shani Gochar 2027: ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನ ಶನಿಯ ನೀಚ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ತನ್ನ ನೀಚ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಶನಿಯು ತನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ... 

ಮೇಷ 2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ

 ಜೂನ್ 3, 2027ರಂದು ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರು ಅಧಿಪತ್ಯದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ

ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯಾ ಪ್ರಾರಂಭ 

ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಧೈಯಾ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮೀನ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 

ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಶನಿಯ ಕೋಪವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಶನಿವಾರದಂದು ಕರಿಬೇವು, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕಂಬಳಿ, ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೆರಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

