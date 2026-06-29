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ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ!.. ಬಿ ಅಲರ್ಟ್‌

ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಶನಿಗ್ರಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 29, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:23 PM IST
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ!.. ಬಿ ಅಲರ್ಟ್‌
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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