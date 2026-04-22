English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಶನಿ ವಕ್ರಿ: 138 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ.. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ!

ಶನಿ ವಕ್ರಿ: 138 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ.. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ!

Saturn Retrograde: 2026ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 138 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವಾಗಿದ್ದು ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 22, 2026, 05:42 PM IST
  • ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿಯ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರ
  • ಸುಮಾರು 138 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ
  • ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣದ ಹರಿವು

ಶನಿ ವಕ್ರಿ: 138 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ.. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ!

Saturn Retrograde 2026 Effect: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು, ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶನಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಕೆಲವರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತಿ, ಶನಿ ದೈಯಾ ಪ್ರಭಾವಗಳೆಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವರವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜುಲೈ 27, 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 138 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿದರೂ ಸಹ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯವನ್ನು ತರಲಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ?
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗ ಸಂಚರಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಎಂದರೆ ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ವಕ್ರಿ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 27, 2026 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲೊಇ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು ಆ ದಿನದಿಂದ ಸುಮಾರು 138 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ? ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ 138 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್!
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಇವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ- ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.  

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಶನಿ ವಕ್ರಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮರಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ನೀವು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಣವೂ ವಾಪಸ್‌ ಬರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಕಾಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳುವಿರಿ.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿದ್ದು ಇದು ಹಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.  

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Saturn RetrogradeShani VakriShani GocharShani Vakri ImpactASTROLOGY

Trending News