English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಕಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಸುಖದ ದಿನಗಳ ಆರಂಭ..

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಕಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಸುಖದ ದಿನಗಳ ಆರಂಭ..

Scorpio Horoscope 2026: 2026ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 31, 2025, 01:53 PM IST
  • ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
  • ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Trending Photos

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ! ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಬಂಗಾರ?
camera icon6
Top 10 countries with highest gold reserves
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ! ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಬಂಗಾರ?
ರಾಶಿಕಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರಜ್‌..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರೇಮ?
camera icon6
Bigg Boss Kannada
ರಾಶಿಕಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರಜ್‌..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರೇಮ?
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!
camera icon5
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಕಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಸುಖದ ದಿನಗಳ ಆರಂಭ..

Scorpio Horoscope 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜೂನ್ ನಿಂದ, ಜೀವನವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಈಡೇರುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು..

ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ಮೇ ನಂತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ನಂತರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಹೊರತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು, ವಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.

ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮೇ, ಜುಲೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶ..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Scorpio Horoscope 2026Vruschika Rashi Phalalu 2026Scorpio Career Predictions 2026Scorpio Love and Marriage 20262026 Astrology for Scorpio

Trending News