  ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡರೆ ಹಣ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಲಿದು ಬರುವ ಸಂಕೇತ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡರೆ ಹಣ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಲಿದು ಬರುವ ಸಂಕೇತ

ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 3, 2025, 04:25 PM IST
  • ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಕನಸು
  • ವಿವಿಧ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡರೆ ಹಣ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಲಿದು ಬರುವ ಸಂಕೇತ

ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕನಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ  ಕನಸುಗಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆಯದು... ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು; ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವೇ ಎಂದರ್ಥ!

ಹಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದು : ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಒಲಿದು ಬರುವ ಸಂಕೇತ.  ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಹಸುವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸು ಎಂದರೆ  33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸು ಕಂಡರೆ  ದೇವರುಗಳು ದಯೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. 

ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು : ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಗೂಬೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೂಬೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ

ಆನೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ : ಆನೆಯನ್ನು ಭವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದೆಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹಾವು ಕಂಡರೆ :  ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಸಂಪತತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ನವಿಲು ಕಂಡರೆ : ನವಿಲುಗಳು ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲನ್ನು ಕಾಣುವುದೆಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)   

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

