ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡರೆ ಹಣ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಲಿದು ಬರುವ ಸಂಕೇತ

ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕನಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದು : ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಒಲಿದು ಬರುವ ಸಂಕೇತ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಹಸುವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸು ಎಂದರೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸು ಕಂಡರೆ ದೇವರುಗಳು ದಯೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು : ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಗೂಬೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೂಬೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಆನೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ : ಆನೆಯನ್ನು ಭವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದೆಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾವು ಕಂಡರೆ : ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಸಂಪತತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ನವಿಲು ಕಂಡರೆ : ನವಿಲುಗಳು ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲನ್ನು ಕಾಣುವುದೆಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)