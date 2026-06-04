Goddess Lakshmi Devi Mantra: ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆಯೆಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ, ವ್ರತ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಐದು ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಿದರೆ ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ “ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ”, “ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭ್ಯೋ ನಮಃ” ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರಗಳ ಶಬ್ದ ಕಂಪನಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರ ಜಪವು ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಧರ್ಮಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜಪಿಸುವ ವೇಳೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ತ್ವರಿತ ಧನಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಜಪಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುವ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಮಂತ್ರ ಜಪದ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಕರ್ಮ, ದಾನಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಕಮಲ ಹೂವು ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂತ್ರ ಜಪವು ಕೇವಲ ಧನಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನೆಯಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವ ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಐದು ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಧನ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)