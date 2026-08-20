Baba Vangas 2026 Predictions: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಪ್ರಕಾರ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕೆಲ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವೈರಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಠಾತ್ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಇದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅವಧಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅನುಭವಿಗಳ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ 2026ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬೆಳೆದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನ ನಂಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೂ, ಅವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಇಂತಹ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತಿಗೂ ಸಮಾನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿದೆಯೇ?
ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಖಚಿತ ಭವಿಷ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಪರಿಶ್ರಮ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ, ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)