ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..! 

Shakun Apshakun things : ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಇವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹದ್ದು : ಶಕುನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಹದ್ದುಗಳು ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಹದ್ದುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಗೆಗಳು : ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಗೆಗಳು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೃತ ದೇಹದ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಗೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾವಲಿ : ಬಾವಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.