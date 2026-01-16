English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..! 

Shakun Shastra : ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಕುನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 16, 2026, 05:01 PM IST
Shakun Apshakun things : ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಇವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಹದ್ದು : ಶಕುನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಹದ್ದುಗಳು ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಹದ್ದುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.! 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಗೆಗಳು : ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಗೆಗಳು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೃತ ದೇಹದ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಗೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾವಲಿ : ಬಾವಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

