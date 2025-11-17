English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಸಸ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ.. ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಏಕೈಕ ಗಿಡ! ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಿಗುವುದು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ

Shami Tree: ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 17, 2025, 07:28 AM IST
  • ತುಳಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಶಮಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಶಿವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಡಬಾರದು.

ಈ ಸಸ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ.. ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಏಕೈಕ ಗಿಡ! ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಿಗುವುದು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ

Shami Tree: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ತುಳಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗಳವು ಅಪೂರ್ಣ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಮಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಶಮಿ ಸಸ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವೇನು? ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು? 

ಶಮಿ ಸಸ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ?
ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಮಾಯಣವು ಶಮಿ ಮರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೆಲುವು ದೊರೆಯಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ... ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ದೇವತೆಗಳ ದೇವರಾದ ಶಿವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಶಮಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಶಿವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವಂತೆಯೇ, ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಶನಿವಾರದಂದು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಶಮಿ ಮರದ ಬಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಶಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭ?
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಡಬಾರದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೆಡಲು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಇರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಸಹ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಶಮಿ ಮರವು ಶನಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಶನಿವಾರವನ್ನು ಶನಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡಲು ಉತ್ತಮ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡಲು, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಮಿಯನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಡಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ, ಸುಮಾರು 3-4 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವು ಬೇರು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

