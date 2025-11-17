English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ; ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು

ನವೆಂಬರ್ 28, 2025 ರಂದು, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಕ್ರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು, ಬುಧನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಕ್ರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 17, 2025, 09:08 AM IST
    • ಗ್ರಹಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ
    • ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
    • ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ; ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು

Saturn Mercury conjunction: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ವಕ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 28, 2025 ರಂದು, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಕ್ರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು, ಬುಧನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಕ್ರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೀರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಾಲಗಳು ತೀರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮಕರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬುಧ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಗೊಂದಲಮಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗೆಹರಿದು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ.

ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಣದ ಹರಿವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

