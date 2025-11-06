2026ರ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿವು ! ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವರು

ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷ ೨೦೨೬ ರಿಂದ ಶನಿಯು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶನಿದೇವ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 2027 ರಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2026ರ ವರ್ಷವು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : 2026ರಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಕಡುಬಡವನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು..
(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.)