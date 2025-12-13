ಶನಿ ಧೈಯ ಪರಿಣಾಮ: 2026 ಈ 2 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ... ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಪತ್ತು ಎದುರಾಗುವುದು

ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶನಿಯ ಅಶುಭ ಅಂಶವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎರಡೂ ರಾಶಿಗಳು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇದು 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಧನು ರಾಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.