English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಶನಿ ಗೋಚರ: 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಶನಿ ಗೋಚರ: 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಹೊಸ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಮುಂದಿನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು, ಶನಿಯು ವಕ್ರಿ ಎಂಬ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ.  

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 31, 2025, 08:06 PM IST
  • ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ
  • ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂತೆ..! ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ರ ಕಪ್‌
camera icon9
Cockroach Sudhi
ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂತೆ..! ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ರ ಕಪ್‌
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 65ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ
camera icon7
Govt Rulles
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 65ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ
ಏರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಡಿವಾಣ.. 12,000 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..
camera icon5
gold price drop
ಏರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಡಿವಾಣ.. 12,000 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್‌! 27 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ನಟಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
camera icon7
Ananya Panday
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್‌! 27 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ನಟಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
ಶನಿ ಗೋಚರ: 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಮುಂದಿನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವನು.ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ

ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಜೀವನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಲಿದೆ.ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಸಂಜೆ ಸಫಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್!

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಹಣಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆಯೇ ಬೀಳಲಿದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸಾಲ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಸಾಲಗಳ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌ ಲವ್!‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಗೂ ರೆಡಿಯಾದ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ..

ಸೂಚನೆ: ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
Shani VakriSaturn transit 2025Shani Dev BlessingsAstrological PredictionsMeena Rasi (Pisces)

Trending News