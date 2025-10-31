ಶನಿ ಗೋಚರ: 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಮುಂದಿನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವನು.ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಜೀವನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಲಿದೆ.ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಹಣಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆಯೇ ಬೀಳಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸಾಲ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಸಾಲಗಳ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.