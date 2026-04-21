ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2027 ರವರೆಗೆ ಸೋಲೆಂಬುದಿಲ್ಲ... ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ!

Saturn in Pisces Effects : ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 21, 2026, 06:08 AM IST
  • ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗೋಚರ
  • ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ

Shani gochar Effects : ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈಯ್ಯಾ ವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಕರ್ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿಯನ್ನು 'ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ವಿತರಕ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 ರಂದು ಶನಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:26 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಶನಿ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ:

ಮೇಷ ರಾಶಿ :

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶನಿ ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಿನ ದಯೆಯ ಅಂಶ ಸಹ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾದ ಬಡ್ತಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎಂಟನೇ ಮನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಶನಿ 'ಶಿಸ್ತಿನ' ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು. ಬಡ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ:

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿಯ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಹಂತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಶನಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : 

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಶನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಡೆ ಸತಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: 

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಈ ಸಂಚಾರವು ಜನ್ಮ ಶನಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಶನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಲ್ಲ.  

Chetana Narayan Devarmani

"ಚೇತನಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

