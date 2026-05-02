Shani Jayanti: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಜಯಂತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Shani Jayanti 2026 Effect: ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವನ್ನು ಶನಿ ಜಯಂತಿಯಾಗಿ (Shani Jayanti) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೇ 16, 2026ರ ಶನಿವಾರದ ದಿನವೇ ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನು (Shani Mahatma) ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿ ದೇವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಫಲಗಳೆರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತಿ - ಧೈಯಾ ಪ್ರಭಾವ (Shani Sadesati - Dhaiya Prabhav) :
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತಿ (Shani Sadesati), ಶನಿ ಧೈಯಾ (Shani Dhaiya) ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದಾಗ ಅವರವರ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳ ಲೆಕ್ಕಾ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡುವ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಾನೆ. ಅಷೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ (Financial Crunch) ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿ ಮಹಾದಶ, ಶನಿ ದೆಸೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: (Shani Mahadasha and Shani Dese Effect):
ಶನಿ ಮಹಾದಶ (Shani Mahadasha), ಶನಿ ದೆಸೆ (Shani Dese) ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಶನಿ ದೇವ (Shani Deva) ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ, ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
2026ರ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ (Shani Jayanti 2026 Lucky Zodiac Signs):
2026ರ ಮೇ 16ರಂದು ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಸೌರ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಶನಿವಾರದಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಇರಲಿದೆ. ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (Shani Amavasya) ದಿನವೇ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯೂ ಇರಲಿದ್ದು ಈ ದಿನದಿಂದ ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಈ ಬಾರಿಯ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಶನಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವೇ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲದಾತನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ವಿರಸ ಸರಿದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಲಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವೇ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.