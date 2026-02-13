ಶಿವರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೇ ಫವರ್‌ ಪುಲ್‌ ಈ "ಶನಿ ಮಹಾ ಪ್ರದೋಷ"..! ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ.. ಮನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸೆ ತಕ್ಷಣ ನೆರವೇರುತ್ತೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sani Maha Pradosham 2026 : ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಶನಿ ಮಹಾ ಪ್ರದೋಷವಿದೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಂಕರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಬರುವ ಮಹಾ ಪ್ರದೋಷವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಬರುವ ಪ್ರದೋಷವನ್ನು "ಮಹಾ ಪ್ರದೋಷ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದು ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Last Updated : Feb 13, 2026, 08:09 PM IST
Maha Shivaratri 2026 : ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ 4:30 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ?

ಈ ದಿನದ ಉಪವಾಸವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸರಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಿಸ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಎಳನೀರು ಮುಂತಾದ ಸರಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣುಗೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಹೇ ಇವರು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಭೂತ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಶುಭ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಶಿವ ಪುರಾಣ ಓದಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೋಷ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಈ ಶನಿ ಮಹಾ ಪ್ರದೋಷದಂದು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ..

