ಶನಿ ಮಹಾ ಪ್ರದೋಷದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ 1000 ಉಪವಾಸಗಳಷ್ಟು ಫಲ

Shani pradosh 2025: ಶನಿ ಪ್ರದೋಷದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಲಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 18, 2025, 01:09 PM IST
  • ಶನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಗ್ರಹ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಟತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ನಂತರ 13 ನೇ ದಿನದಂದು ಪ್ರದೋಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Shani pradosh 2025: ಶನಿ ಪ್ರದೋಷದಂದು ನೀವು ನಂದಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಶನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಇರುವವರು ಶನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಶನಿ ಪ್ರದೋಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗ್ರಹ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಟತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಐದು ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ . ಶನಿ ಮಹಾ ಪ್ರದೋಷದ ದಿನದಂದು ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ಉಪವಾಸವು ಸಾವಿರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೋಷ ದಿನಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಶನಿ ಪ್ರದೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ನೀವು 120 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 13 ನೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಶಿವನು ವಿಷದ ಮಾದಕತೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದನು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳು ನಿತ್ಯ ಪ್ರದೋಷ, ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಪ್ರದೋಷ ಎಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಧದ ಪ್ರದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರದೋಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ನಮಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ, ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮುರುಗನೊಂದಿಗೆ ಸೋಮಸ್ಕಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ನಂತರ 13 ನೇ ದಿನದಂದು ಪ್ರದೋಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ತಿರೈ, ವೈಕಾಸಿ, ಐಪ್ಪಸಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕೈ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕ್ಷೀಣ ಚಂದ್ರನಂದು ಶನಿವಾರ ಬರುವ ಪ್ರದೋಷವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಹಾ ಪ್ರದೋಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ.

ಪ್ರದೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಂದಿಯನ್ನು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ತುಪ್ಪದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಪಚರಿಸಿ ಜೆಲ್ಲೊ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ. ಶನಿ ಪ್ರದೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಯೇಸುವಿನ ದೈವಿಕ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರದೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಪ್ರದೋಷದ ದಿನದಂದು ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇತರ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಶಿವ ದರ್ಶನ, ದಾನ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ಜಪಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟರಾಜನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂದಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಚಾರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

