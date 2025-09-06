English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿ ಸಂಚಾರ... ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, 2027 ರವರೆಗೂ ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸೋಲೆಂಬುದಿಲ್ಲ.. ರಾಜನಂತೆ ಜೀವನ!

Lunar eclipse effect on zodiac signs : ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿಬರಬಹುದು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 6, 2025, 07:49 PM IST
  • ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿ ಸಂಚಾರ
  • ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ರಾಶಿಗಳು
  • 2027 ರವರೆಗೂ ಸೋಲೆಂಬುದಿಲ್ಲ

ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿ ಸಂಚಾರ... ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, 2027 ರವರೆಗೂ ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸೋಲೆಂಬುದಿಲ್ಲ.. ರಾಜನಂತೆ ಜೀವನ!

chandra grahana 2025 : ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಲು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಸದ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. 2027 ಜೂನ್ 03 ವರೆಗೆ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿ ವಕ್ರ ಚಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯಲಿದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!!

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಿ... ಸಾಲವೆಲ್ಲ ತೀರಿ ಹೋಗಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದು!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

