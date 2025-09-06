ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿ ಸಂಚಾರ... ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, 2027 ರವರೆಗೂ ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸೋಲೆಂಬುದಿಲ್ಲ.. ರಾಜನಂತೆ ಜೀವನ!

chandra grahana 2025 : ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಲು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಸದ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. 2027 ಜೂನ್ 03 ವರೆಗೆ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿ ವಕ್ರ ಚಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
