ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳು ಯಾವುವು? ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿದೆ

Nine Forms of Goddess Durga : ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 21, 2025, 11:19 PM IST
  • ನವರಾತ್ರಿಯು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳು
  • ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಗೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳು ಯಾವುವು?

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳು ಯಾವುವು? ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿದೆ

Navadurga : ನವರಾತ್ರಿಯು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದುರ್ಗೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ದಿನ 1 - ಶೈಲಪುತ್ರಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಮೊದಲ ರೂಪ ಶೈಲಪುತ್ರಿ. ಪರ್ವತ ರಾಜ ಇಮಾವನ ಮಗಳು. ಶೈಲಪುತ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಸತಿ ಮತ್ತು ಭವಾನಿ ದೇವಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ.

ದಿನ 2 - ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ

ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯು ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕಮಂಡಲದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನ 3 - ಚಂದ್ರಘಂಟ

ಚಂದ್ರಘಂಟ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ವಿವಾಹಿತ ಅವತಾರ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರಘಂಟ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿನ 4 - ಕೂಷ್ಮಾಂಡ

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯು ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಿಗೆ ಎಂಟು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು 'ಕೂಷ್ಮಾಂಡ' ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿನ 5 - ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆ

ನವರಾತ್ರಿಯ 5 ನೇ ದಿನದಂದು ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಸ್ಕಂದನ ತಾಯಿಯಾದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು... ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗುರು ಬಲ: ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ, ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು! ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರಾಗುವ ಕಾಲ

ದಿನ 6 - ಕಾತ್ಯಾಯನಿ

ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರನೇ ದಿನದಂದು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅವಳನ್ನು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿನ 7 - ಕಾಳರಾತ್ರಿ

ನಿಸುಂಬನ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಳಿ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು 'ಕಾಳರಾತ್ರಿ'ಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.

ದಿನ 8 - ಮಹಾಗೌರಿ

ದೇವಿ ಮಹಾಗೌರಿಯನ್ನು ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಹಾ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧ.

ದಿನ 9 - ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ

ಪಾರ್ವತಿಯು ಶಿವನ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನ ಸಿಂಹ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಮಹಾ ನವಮಿಯಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೀರ್ತಿಮುಖನ ರಹಸ್ಯ: ಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಯಾನಕ ರಾಕ್ಷಸನ ಕಥೆ!

