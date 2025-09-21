ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

Sharannavaratri Rules : ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ದಸರಾವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 30 ರ ವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು.
ದೇವಿಯು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ದೇವಿಯ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ವೃತಾಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವರು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು.
ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಸದಾಕಾಲ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ, ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮಾಡಬಾರದು.
ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಮದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇತರ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
