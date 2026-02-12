English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Maha Lakshmi Rajyoga 2026 : ಈ ವರ್ಷದ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.  ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗೌರವ, ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಆ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 12, 2026, 02:41 PM IST
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌..

Shivaratri 2026 : ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಶಂಕರನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ದಿನ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಕಳೆದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ಈ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಣ, ಮನೆ/ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂತಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಂದು ರಾಹು, ಗುರು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

ಶಿವಪೂಜೆ : ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ.. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ.. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ವ್ರತ (ಉಪವಾಸ) - ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಉಪವಾಸವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, "ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ"ದ ಪರಿಣಾಮವು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ದಿನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ (ಮಂತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇಂದು ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಸಮಯ. ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೂಜೆ, ಉಪವಾಸ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂದು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

