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Mehandi Rituals: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು! ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

Mehandi: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಹುಡುಗಿಯರು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಬಹುದೇ? ಹಚ್ಚಬಾರದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 31, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:37 PM IST
Mehandi Rituals: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು! ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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