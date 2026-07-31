/Mehandi Rituals: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು! ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

Astrology Tips: ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಗಳ ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸವಾದ ಶ್ರಾವಣ (Sravan Month) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಸಿರು, ಶಿವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೆಹಂದಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಹುಡುಗಿಯರು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಬಹುದೇ? ಹಚ್ಚಬಾರದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ತಪಸ್ಸು:
ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಶಿವ ಪುರಾಣವು, ಶಿವನನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಕೈಗೊಂಡ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ , ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋರಂಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನ ವೇಳೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಹುಡುಗಿಯರು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಶುಭ ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಹಂದಿ ನೇರವಾಗಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅವಿವಾಹಿತ ಹುಡುಗಿಯರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಅವಿವಾಹಿತ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೆಹಂದಿ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಹುತೇಕ ಮಳೆಗಾಲದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೋರಂಟಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆ ವಿವಾಹಿತಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತಳಾಗಿರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೋರಂಟಿ ಕೈ, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಿವಾಹಿತ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)