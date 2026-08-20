/ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು; ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ!

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ವ್ರತ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯನ್ನೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಶುಭಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದೇಕೆ?
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಶುಭಕರ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದೀಪ
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಶುಭಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶುಭಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿಯೂ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದೀಪಾರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಾ?
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಂದು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಇವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು?
ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಂಜೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು.
ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರಗಳಂದು ದೀಪಾರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದರೂ, ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಮಾಡುವ ದೀಪಾರಾಧನೆಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಶುಭಕರ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ.