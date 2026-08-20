/ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಈ 5 ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ; ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು?

Varalakshmi Vrata 2026: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೌರ್ಣಮಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತವನ್ನ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತವನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪಂಚಾಂಗ ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ದಿನವೆಂದು ಭಕ್ತರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವ್ರತವನ್ನ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ, ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆ. ಹೂವು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹಣ್ಣು, ತಾಂಬೂಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಶವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ನಾಣ್ಯ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ, ತಾಂಬೂಲ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡುವುದು ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ತಾಂಬೂಲದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಭ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಪಚ್ಚಡಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸದಿರುವ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೋಪ, ಜಗಳ, ಕಠಿಣ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಧಾರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಉಪವಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ, ನಂತರ ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು, ಮಕ್ಕಳು, ವಯೋವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಉಪವಾಸಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಸಾತ್ವಿಕ ವಾತಾವರಣ
ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ; ಕುಟುಂಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎನ್ನಬಾರದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು “ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ
ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರಳವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಿಂತ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ದೀಪಾರಾಧನೆ, ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ, ತಾಂಬೂಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಹಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆಚರಣೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಂಗ ಅಥವಾ ಪುರೋಹಿತರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)