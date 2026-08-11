/ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಎಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭ? ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಯಾವಾಗ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಬ್ಬಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Shravan month 2026: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ, ನೂಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳು ಹೀಗಿವೆ. (
ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭ
2026ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13, ಗುರುವಾರದಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವನ್ನು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಸೋಮವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಶಿವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಎದ್ದು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು, ಶಿವನಾಮ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 17 – ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 17, ಸೋಮವಾರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಲು, ಅರಿಶಿನ, ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಗರಕಲ್ಲು, ನಾಗಬನ ಮತ್ತು ನಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಗದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ವಿಶೇಷತೆ
ನಾಗದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
ನಾಗಬನ ಹಾಗೂ ನಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ
ನಾಗರಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ
ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ವ್ರತ
ಆಗಸ್ಟ್ 28 – ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. 2026ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28, ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ದೇವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತಾಂಬೂಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ ನೀಡಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 28 – ನೂಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವೂ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ನೂಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರನು ಸಹೋದರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ, ನೂಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರಗಳು ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದಿನ ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಭಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು, ಹಾಲು, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದು ಶ್ರಾವಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. 2026ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಈ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಜನೆ-ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
2026ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರಾವಣ ಹಬ್ಬಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 13- ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭ
ಆಗಸ್ಟ್ 17- ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 23- ಶ್ರಾವಣ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 21- ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ
ಆಗಸ್ಟ್ 28- ರಕ್ಷಾಬಂಧನ / ನೂಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7- ಅಜಾ ಏಕಾದಶಿ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪೂಜಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ದೀಪ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವುದು, ದೇವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ, ವ್ರತ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಾಸವಾಗಿದೆ. ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ, ನೂಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2026ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಯಾವ ದಿನ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಪೂಜೆ-ವ್ರತಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಠ-ದೇವಾಲಯಗಳ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.)
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