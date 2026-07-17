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ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ 2026: ಶಿವನಿಗೆ ಶುಭವಾದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 17, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:15 PM IST
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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