/ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ 2026: ಶಿವನಿಗೆ ಶುಭವಾದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಜುಲೈ 30 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಚಲನೆಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷವಿಡೀ ವಿರಳವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ಗುರುವು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
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ಸಿಂಹ:
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ:
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಹಣವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಯಸಿದ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ (ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್) ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಸವೆಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಶಿವ ತತ್ವಗಳಿಂದ (ಶಿವ ಅಂಶಗಳು) ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ (ಸಿಂಹ ರಾಶಿ) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭಮಾಸದ ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಲೋಕವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 'ಶ್ರಾವಣ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಶಂಭು (ಶಿವ)ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಶುಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರಾವಣ (ಸಾವನ್) ತಿಂಗಳ ಶುಭ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಮುಹೂರ್ತಗಳು
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ದಿನಾಂಕಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮೆ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ)ಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಮಾಂತ್ಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಅಮಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ)ಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನೇಪಾಳ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೌರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳು ಸಹ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ (ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
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