ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮನಸಾರೆ ಬೇಡಿದರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಅನಂತ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುವನು ದೇವಕಿಕಂದ

Sri Krishna Favourite zodiac sign: ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದವು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವತಃ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ:
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಷಭ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.
ತುಲಾ:
ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
