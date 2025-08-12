ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ರಚನೆ... ಕನ್ಯಾ ಸೇರಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ

Ardha Kendra yoga: ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನಾಂಕ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಸಿಕ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಂತೋಷದ ಅಂಶಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ, ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನದಿಂದ ಕರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಂತೋಷದ ಅಂಶವಾದ ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮರುದಿನ ಶುಕ್ರನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮರುದಿನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಭಾವತಃ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶುಭ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ, ಸಂತೋಷದ ಅಂಶ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಿವಾಹಿತರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು/ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.