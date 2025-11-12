English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಹು ಕೇತು ನಡುವೆ ಶುಕ್ರ: ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

Graha Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ಕ್ರೂರ, ನೆರಳು ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಹು-ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 12, 2025, 01:28 PM IST
  • ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ
  • ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರಾಹು ಕೇತು ನಡುವೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ
  • ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Shukra Transit: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗಳೂ ಇದರಿಂದ ಶುಭ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರದ ಫಲಾಫಲ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ನೆರಳು ಗ್ರಹಗಳಾದ ರಾಹು ಪ್ರಸುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. 

ಶುಕ್ರ, ರಾಹು, ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸುಖ, ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹ ನೆರಳು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಸಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಹು ಕೇತು ನಡುವೆ ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿ ಪರ್ಯಟನೆ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದ್ದು ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ರಾಹು-ಕೇತು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಸಮಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುವ ಸಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುದೆಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: 
ರಾಹು-ಕೇತು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ದೇವ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ತೊಡಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
ಸಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಕೇತು, ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಇವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: 
ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಗೂಡಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 12ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: 2026ರಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ಧನು ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು-ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ಧಿ ದೊರೆಯುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿದೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದ್ದು ನಯವಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ: 
ರಾಹು-ಕೇತು ನಡುವೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

