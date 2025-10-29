ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಆರಂಭ!

venus transit 2025: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಶುಭ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಸುಖಗಳು, ಚಿನ್ನ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಚಿತ್ತಿರೈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಲೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಧಿಪತಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆಳುತ್ತಾನೆ.
ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಕಲೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮನೆಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಿರಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 2026ರ ವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ!
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದು. ನಗದು ಹರಿವು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಚಿತ್ತಿರೈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನೋಟ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿ.
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಯುವಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ..
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ 12 ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 12 ನೇ ಮನೆ ಖರ್ಚು, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಗದು ಒಳಹರಿವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನಗತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)