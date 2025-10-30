English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಹುವಿನ ಮನೆಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ

Venus Transit: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರನು ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭಿಕ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಗ್ರಹ ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯೂ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 30, 2025, 03:14 PM IST
ರಾಹುವಿನ ಮನೆಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ

Shukra Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ನವೆಂಬರ್ 07, 2025ರಂದು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ  ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. 

ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಲ್ಲಟವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ... 

ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: 
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

