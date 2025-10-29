English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ

ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ

Shukra Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನವೇ ಆದರೂ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 29, 2025, 12:56 PM IST
  • ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಚಕ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ
  • ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
  • ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ

ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ

Shukra Rashi Parivartane: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯಕಾರಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ನವೆಂಬರ್ 02, 2025ರಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ... 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿ ಪರ್ಯಟನೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಬುಧ ವಕ್ರಿ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?

ಧನು ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ವೇಳೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

