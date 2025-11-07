English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ

Shukra Gochar:  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಧನಕಾರಕನಾದ ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯ ಮನೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 7, 2025, 07:04 AM IST
  • 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಮನೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ
  • ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿರುವ ಶುಕ್ರ
  • ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರಫಲವಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ

ShukraDese: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ, ಪ್ರೀತಿ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಹಣ, ಐಶ್ವರ್ಯಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. 2026ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಶುಕ್ರ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ನಡುವೆ ಮಿತೃತ್ವ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇವರಿಗಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ 2026 ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಏಳ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ ಹರಿಯಲಿದ್ದು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ಕಳೆದು ಹೊಸ ವಸಂತ ಮೂಡಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕಾಲಿಡುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಲೀಸಾಗಿ ಜರುಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 138ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿರುವ ಶನಿ: ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

