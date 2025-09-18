English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರಬಲ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಕ್ಕಿ; ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಕ್ಸಸ್.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ; ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವರು..!

ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 18, 2025, 08:12 AM IST
    • ಶುಕ್ರ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗ
    • ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ?
    • ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ,

ಪ್ರಬಲ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಕ್ಕಿ; ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಕ್ಸಸ್.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ; ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವರು..!

Shukraditya Yoga: ಶುಕ್ರ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ ಯೋಗವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಯೋಗವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶುಕ್ರ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗ ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಜನ್ಮರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ! ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷ ಅದೃಷ್ಟ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ! ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಕ್ಸಸ್!

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ಪ್ರಬಲ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದಿನಭವಿಷ್ಯ 18-09-2025: ಗುರುವಾರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

