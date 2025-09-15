English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿ ದೇವತೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಕೇತಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ನಿಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 15, 2025, 05:30 PM IST
  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಚಂಚಲೆ
  • ಜನರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿ ದೇವತೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಕೇತಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಚಂಚಲೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಅವಳು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು : 
ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಳ ವಾಹನ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ  ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  ನೀವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ : 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಇದ್ದು, ಮನೆಯ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ನಂತರವೂ   ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ : 
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಸು ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತ ಇದಾಗಿದೆ.  

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಂಖದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವುದು : 
ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಶಂಖದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಶಂಖ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 4 ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ...

ಹಾಲು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆ : 
ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಡಕೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 

 ( ಸೂಚನೆ : - ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

