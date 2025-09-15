ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿ ದೇವತೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಕೇತಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಚಂಚಲೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಅವಳು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು :
ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಳ ವಾಹನ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ :
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಇದ್ದು, ಮನೆಯ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ನಂತರವೂ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ :
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಸು ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಂಖದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವುದು :
ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಶಂಖದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಶಂಖ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 4 ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ...
ಹಾಲು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆ :
ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಡಕೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
( ಸೂಚನೆ : - ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)