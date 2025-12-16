English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಬೇಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ತರ ತಿರುವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಿಗಳು!

Sparrows Bringing Good Signs :  ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 16, 2025, 05:25 PM IST
  • ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಆಗಮನ ಶುಭ ಸೂಚನೆನಾ?
  • ಜೋಡಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಶುಭ ಸೂಚನೆ

Sparrows Bringing Good Signs : ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಗಮನದ ಸಂಕೇತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಲಾಭ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2 ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ..

ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.

ಜೋಡಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಡುಗಳು, ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಡುವುದು ಪುಣ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಂದ ರೋಗ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರೀಕರಣ, ಹಸಿರಿನ ನಾಶ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ ಟವರ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸದೇ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವೂ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
 

