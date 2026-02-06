ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಧರಿಸಬೇಡಿ..

Silver jewellery effects: ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಂಗುರ, ಬಳೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೂಡಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ತರುವ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದೇ ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಇದು ಅಗ್ನಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನ ಶೀತ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಸೋಮಾರಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತೇಜಸ್ಸು ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಶುಭಕರವಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಗುರು ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸಲು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭ ದಿನಗಳು. ಪುರುಷರು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜಾತಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಏಕೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ, ಬಳೆ ಅಥವಾ ಸರಪಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.