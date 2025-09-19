ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ: ಉಂಗುರವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರಂತೂ ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾದೀತು; ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು

who should not wear silver: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ... ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ರಾಜವೈಭೋಗ!
ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ನಡುವೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾನ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಪ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿರುವವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ತಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಸಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶೀತ ಸ್ವಭಾವದವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.