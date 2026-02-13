ಕೈಯಲ್ಲಿ 6 ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ..? ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

Six fingers astro : ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೆರಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆರಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೈ ಅಥವಾ ಪಾದದ ಆರನೇ ಬೆರಳಾದ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.. ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
6 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಶೀಲರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇವರ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಎಂದಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.