ರಾತ್ರಿ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ

One Rupee Coin Under Pillow: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ನೋಟಿನ ಪರಿಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ನೋಟನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವಿರಬಹುದು.
ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ನೋಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು. ಮರುದಿನ ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಅಥವಾ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)