ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ.. ನಾಗರ ಹಾವು ಕಂಡರಂತೂ.. ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

Dream Astrology : ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಭಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:52 PM IST
Snake in Dream luck : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಲಗುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿರುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ.. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಹಾವು, ಚೇಳು, ನರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.. 

ಹೌದು.. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು, ಮದುವೆಯಾದವರು, ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನ, ಜಲಪಾತ, ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲಾ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.!

ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಮುಂಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. 

ಹಾವುಗಳು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅಶುಭ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಳಸರ್ಪದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆಯಂತೆ. 

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್..! ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌

ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಬಂದರೆ. ನಾಗದೇವನಿಗೆ ಹಾಲು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)

