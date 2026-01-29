English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ದಿನ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತರಾಗಿಬೇಕು..

Solar Eclipse 2026 : 2026 ರ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 29, 2026, 05:36 PM IST
    • 2026 ರ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
    • ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
    • ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ದಿನ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತರಾಗಿಬೇಕು..

Surya Grahana 2026 : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಉಂಗುರ ಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ತೆಳುವಾದ ಬೆಳಕಿನ ರೇಖೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟನೇ ಮನೆಯು ಹಠಾತ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮರಳಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್..‌ 

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ಈ ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಭೀರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ : ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹಣವು 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 12 ನೇ ಮನೆಯು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

