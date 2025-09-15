English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 4 ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ...

ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು. ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 15, 2025, 02:50 PM IST
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಈ ದಿನ ನೀವು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಬಲಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು

Trending Photos

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
camera icon5
ACTOR
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
camera icon6
Expensive Milk
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
camera icon8
Gold price
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
camera icon6
Bigg Boss Nainika
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 4 ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ...

Add Zee News as a Preferred Source

Pitru Paksha Amavasya

ಅಶ್ವಿನ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು. ಈ ದಿನದಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2025ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಈ ದಿನವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮರಣ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. 

ಅರಳಿ ಮರದ ಪೂಜೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಅನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಈ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆ.17ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ...

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ದಾನ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಹ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನ ನೀವು ಗೋಧಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹಾಲು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಪಂಚಬಲಿ: ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ನೀವು ಪಂಚಬಲಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಜರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಬಲಿ ಎಂದರೆ ಹಸು, ನಾಯಿ, ಕಾಗೆ, ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಮೀನು ಈ ಐದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ

ಖೀರ್ ತಯಾರಿಸಿ: ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ನೀವು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಖೀರ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಖೀರ್ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Pitru Paksha AmavasyaPitru paksha upaypitru paksha amavasya upayReligionpitru devta

Trending News