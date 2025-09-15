ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 4 ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ...

Pitru Paksha Amavasya
: ಅಶ್ವಿನ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು. ಈ ದಿನದಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2025ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಈ ದಿನವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮರಣ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಅರಳಿ ಮರದ ಪೂಜೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಅನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಈ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ದಾನ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಹ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನ ನೀವು ಗೋಧಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹಾಲು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪಂಚಬಲಿ: ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ನೀವು ಪಂಚಬಲಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಜರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಬಲಿ ಎಂದರೆ ಹಸು, ನಾಯಿ, ಕಾಗೆ, ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಮೀನು ಈ ಐದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡುವುದು.
ಖೀರ್ ತಯಾರಿಸಿ: ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ನೀವು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಖೀರ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಖೀರ್ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.