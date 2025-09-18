English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ..! ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ

2025 ರ ಕಡೆಯ ಸೌರಗ್ರಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ರಾತ್ರಿ 10:59ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:23ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ, ಫಿಜಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 18, 2025, 06:29 AM IST
  • ಮೇಷ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿ ಏರಿಳಿತ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ವಂಚನೆಯ ಭಯ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
  • ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಣಕಾಸು ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ. ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗ್ರತೆ.
  • ಮೀನ ರಾಶಿ: ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ಹಣ ನಷ್ಟ. ಅಂಧ ಭರವಸೆ ಬೇಡ. ತ್ವರೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ..! ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

2025 ರ ಕಡೆಯ ಸೌರಗ್ರಹಣವು ಆಶ್ವಿನ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಸೌರಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 10:59ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:23ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ, ಫಿಜಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುಬಾಣಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ವಂಚನೆಯಾಗುವ ಭಯವಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ತೊಂದರೆ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಈ ಕಡೆಯ ಸೌರಗ್ರಹಣವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟದ ಭಯ

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಈ ಗ್ರಹಣವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ಅಂಧ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಂಬಬೇಡಿ. ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉಪಾಯಗಳು

ಸೌರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಮಂತ್ರ "ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ದಿವಾಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸೂರ್ಯಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್" ಜಪಿಸಿ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದಾನ ಮಾಡಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

