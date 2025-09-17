English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Solar Eclipse 2025 : ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಂದು ಈ 3 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ.!

Suriya Grahanam 2025 : 2025 ರ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ದಿನವು ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 17, 2025, 07:33 PM IST
    • ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
    • ಈ ದಿನವು ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
    • ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..

Trending Photos

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!
camera icon6
Indian Railways
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!
ಬಿಳುಪಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸೋಕೆ ಈ ಹೂವಿನ ರಸ ಸಾಕು! ಹರಿದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲು
camera icon9
Natural methods
ಬಿಳುಪಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸೋಕೆ ಈ ಹೂವಿನ ರಸ ಸಾಕು! ಹರಿದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲು
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
camera icon4
Smart TV
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು
camera icon6
Gold rate
ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು
Solar Eclipse 2025 : ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಂದು ಈ 3 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ.!

Solar Eclipse 2025 : 2025 ರ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ದಿನವು ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಹಣ ಅವಧಿ ( ಸೂತಕ ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಗ

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ : ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ, ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆ, ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಹು- ಕೇತುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ .

ತುಳಸಿ ಪರಿಹಾರಗಳು : ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ..!

ಜಪ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ : ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸೂತಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ, Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Solar Eclipse September 2025solar eclipse 2025Suriya Grahanam 2025

Trending News